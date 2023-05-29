سوق السعودية
اكتتاب "الرازي الطبية".. تحديد النطاق السعري للطرح بـ"نمو" بين 24-28 ريالاً للسهم
الطرح يتضمن 304 آلاف سهم ما يمثل 20% من رأس المال
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تقرر تحديد سعر الطرح المحتمل لأسهم شركة "الرازي الطبية" في السوق الموازية السعودية بين 24 ريالا و28 ريالاً للسهم الواحد.
وستطرح الشركة نحو 304 آلاف سهم، ما يمثل 20% من رأس المال.
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وتبدأ فترة عملية بدء الطرح وبناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين في 4 يونيو وتنتهي في 6 يونيو المقبل.
كانت هيئة السوق المالية السعودية، وافقت على طلب شركة "الرازي الطبية" تسجيل أسهمها وطرح 304 آلاف سهم تمثل 20% من أسهمها في السوق الموازية "نمو".
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