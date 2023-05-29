اكتتاب "الرازي الطبية".. تحديد النطاق السعري للطرح بـ"نمو" بين 24-28 ريالاً للسهم

تقرر تحديد سعر الطرح المحتمل لأسهم شركة "الرازي الطبية" في السوق الموازية السعودية بين 24 ريالا و28 ريالاً للسهم الواحد.

وستطرح الشركة نحو 304 آلاف سهم، ما يمثل 20% من رأس المال.

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وتبدأ فترة عملية بدء الطرح وبناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين في 4 يونيو وتنتهي في 6 يونيو المقبل.

كانت هيئة السوق المالية السعودية، وافقت على طلب شركة "الرازي الطبية" تسجيل أسهمها وطرح 304 آلاف سهم تمثل 20% من أسهمها في السوق الموازية "نمو".