الدولار يستقر مع تزايد التوقعات برفع الفائدة واتفاق "سقف الدين"

حافظ الدولار على استقراره، اليوم الاثنين، وسط تزايد توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة، رغم أنباء التوصل لاتفاق حول سقف الدين التي أبعدت بعض الساعين إلى التحوط عن العملة الأميركية.

وسجل الدولار أعلى مستوى في ستة أشهر أمام العملة اليابانية عند 140.91 ين في التعاملات الآسيوية المبكرة، قبل أن يفقد بعض هذه المكاسب ويجري تداوله في أحدث تعاملات عند 140.39 ين. ويتجه الدولار إلى تسجيل مكاسب شهرية تصل إلى نحو 3% مقابل الين.

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وجاء التراجع الجديد للين أمام الدولار على خلفية ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية مع تزايد الرهانات على بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول، وفق ما أوردته "رويترز".

وتوقف تداول سندات الخزانة الأميركية في آسيا، اليوم الاثنين، بسبب عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة. كما أغلقت أسواق المملكة المتحدة اليوم الاثنين بسبب عطلة.

وارتفع اليورو أمام الدولار 0.02% إلى 1.0735 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني 0.01% إلى 1.23495 دولار.

وتتوقع أسواق المال الآن بنسبة 62% أن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في يونيو/حزيران، مقابل توقع ذلك بنسبة 26% تقريباً قبل أسبوع، وفقاً لبيانات "فيد ووتش" التابعة لـ"سي.إم.إي".

اتفاق سقف الدين

هيمن التفاؤل على المعنويات في آسيا نتيجة أنباء اتفاق الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي على تعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار حتى الأول من يناير/كانون الثاني 2025. وقال بايدن أمس الأحد إن الاتفاق جاهز للعرض على الكونغرس للتصويت عليه.

وانتشلت موجة التفاؤل الدولارين الأسترالي والنيوزيلاندي الحساسين للمخاطر، بعيداً عن أدنى مستوياتهما في ستة أشهر التي سجلاها الأسبوع الماضي.

وصعد الدولار الأسترالي 0.41% إلى 0.6545 دولار، بينما ارتفع الدولار النيوزيلاندي 0.29% إلى 0.60645 دولار.

وهبط مؤشر الدولار في أحدث التعاملات 0.15% إلى 104.11 نقطة، ومع ذلك ظل بالقرب من أعلى مستوى في شهرين الذي سجله الأسبوع الماضي عند 104.42 نقطة.

ومن ناحية أخرى استمر الضغط على الليرة التركية لتبقى عند 20.04 ليرة للدولار، بعد أن هبطت إلى مستوى قياسي عند 20.06 ليرة للدولار يوم الجمعة.