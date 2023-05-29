انخفاض أسعار الذهب بعد التوصل لاتفاق سقف الدين الأميركي

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بعد التوصل لاتفاق مبدئي بخصوص تعليق سقف الدين الأميركي في مطلع الأسبوع، إذ قوضت المخاوف من استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وبحلول الساعة 02:52 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1944.09 دولار للأونصة ليحوم قرب أدنى مستوى في شهرين بلغه يوم الجمعة. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب وسجلت 1943.30 دولار للأونصة.

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وتأثر الذهب سلبا كأحد أصول الملاذ الآمن بعدما قال الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الأحد إنه وضع اللمسات النهائية على اتفاق ميزانية مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يشمل تعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار حتى أول يناير/كانون الثاني 2025، وأضاف أن الاتفاق جاهز للعرض على الكونغرس للتصويت عليه، نقلاً عن وكالة "رويترز".

إضافة إلى ذلك كشفت بيانات يوم الجمعة أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة زاد أكثر من المتوقع في أبريل/نيسان وأن التضخم تسارع.

وعزز هذا التقرير فرص رفع أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25نقطة أساس في يونيو/حزيران إلى 65.3% وأن تظل عند هذا المستوى لبقية العام.

وارتفع مؤشر الدولار، وهو ما يجعل الذهب أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن الأخرى انخفضت الفضة 0.2% إلى 23.26 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.1% إلى 1023.83 دولار للأونصة. وصعد البلاديوم 0.3% إلى 1428.07 دولار للأونصة.