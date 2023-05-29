انطلاق اكتتاب الأفراد في 3 شركات بالسوق السعودية الرئيسية هذا الأسبوع

يشهد الأسبوع الحالي انطلاق اكتتاب الأفراد في 3 طروحات جديدة في السوق السعودية الرئيسية، هي المرابحة المرنة للتمويل، والموارد للقوى البشرية، وشركة مصنع جمجوم للأدوية "جمجوم فارما".

المرابحة المرنة للتمويل

وبدأ أمس الأحد الموافق 28 مايو 2023 اكتتاب الأفراد في طرح نحو 2.14 مليون سهم كحد أقصى للمستثمرين الأفراد بسعر 14.6 ريال، وينتهي الاكتتاب اليوم الاثنين 29 مايو 2023.

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وتطرح "المرابحة المرنة" 21.4 مليون سهم عادي تمثل 30% من رأس المال، وذلك من خلال زيادة رأسمال الشركة من 500 مليون ريال إلى 714.28 مليون ريال.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب للمستثمرين الأفراد 10 أسهم، وتبلغ قيمة الحد الأدنى للاكتتاب للمستثمرين الأفراد 146 ريالا.

فيما يبلغ الحد الأقصى للاكتتاب للمستثمرين الأفراد 250 ألف سهم، وتبلغ قيمة الحد الأقصى للاكتتاب للمستثمرين الأفراد 3.65 مليون ريال.

ويتوقع أن يتم الانتهاء من تخصيص أسهم الطرح للمستثمرين الأفراد في موعد أقصاه 4 يونيو 2023.

والجهات المستلمة للاكتتاب هي بنكا البلاد، والرياض، ومصرفا الراجحي، والإنماء.

وبلغت نسبة تغطية الاكتتاب للفئات المشاركة 401% من إجمالي الأسهم المطروحة.

الموارد للقوى البشرية

وانطلق أمس الأحد أيضاً اكتتاب الأفراد في طرح شركة الموارد للقوى البشرية 450 ألف سهم بسعر طرح 64 ريالا، للمستثمرين الأفراد، من إجمالي أسهم مطروحة نحو 4.5 مليون سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة البالغ 150 مليون ريال بعدد 15 مليون سهم.

ويستمر اكتتاب الأفراد لمدة 3 أيام من الأحد 28 مايو إلى الثلاثاء 30 مايو 2023.

وعينت بنك الجزيرة، ومصرف الراجحي كجهات مستلمة للاكتتاب.

كانت الشركة قد أعلنت عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنسبة تغطية بلغت 54 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

مصنع جمجوم للأدوية

وينطلق غدا الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023 اكتتاب الأفراد في طرح شركة مصنع جمجوم للأدوية، ويستمر 3 أيام إلى 1 يونيو 2023.

سوف يُخصص للمكتتبين الأفراد بحد أقصى 2.1 مليون سهم عادي تمثل ما نسبته 10% من أسهم الطرح.

وتحدد السعر النهائي للطرح عند 60 ريالاً للسهم، وعينت البنك الأهلي السعودي، البنك السعودي الفرنسي، مصرف الراجحي، كبنوك مستلمة للاكتتاب.

ووصلت القيمة الإجمالية للطلبات خلال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة ما يقارب 84.6 مليار ريال (22.6 مليار دولار) وانتهت بتغطية بلغت 67.2 مرة (أي 88.8 مرة إذا تم استثناء الأسهم التي خصصت للمستثمرين الرئيسيين).

وتطرح "جمجوم فارما" 21 مليون سهم تمثل 30% من رأسمالها، من خلال بيع الأسهم الحالية المملوكة من قبل المساهمين البائعين.

كانت شركة "جمجوم فارما" قد وقعت تعهدا ملزما مع كل من الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو) وشركة مجموعة الفيصلية القابضة "المستثمران الرئيسيان"، يلتزم المستثمران الرئيسيان بموجبه بالاكتتاب في إجمالي نحو 5.167 مليون سهم بسعر الطرح، وهو ما يمثل 24.6% من أسهم الطرح.