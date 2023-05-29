تباين أسواق الخليج على خلفية اتفاق سقف الدين.. و"تاسي" يستقر بعد مكاسب مبكرة

أغلقت أسواق الأسهم في الخليج على تباين، اليوم الاثنين، بعد أن توصل المشرعون الأميركيون إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن سقف الدين، فيما ألقت المخاوف من قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بمزيد من رفع الفائدة بظلالها على المعنويات.

وتوصل الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي إلى اتفاق مطلع الأسبوع لتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، ووضع قيود على الإنفاق الحكومي لعامين. وعبر الجانبان عن ثقتهما في أن أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري سيصوتون لدعم الاتفاق.

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وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 0.1% مدعوما بصعود سهم بنك دبي الإسلامي 1.2%، وفق رويترز.

وهبط المؤشر الرئيسي في أبوظبي 0.4%.

وتخلى المؤشر الرئيسي بالسعودية "تاسي"، عن المكاسب المبكرة ليغلق مستقرا بعدما قوبلت الزيادة في أسهم القطاع المالي بخسائر في أسهم الرعاية الصحية.

وصعد سهم المتحدة للإلكترونيات 3.4% بعد أن نقلت رويترز عن مصدرين مطلعين قولهما، إن الشركة تخطط لطرح عام أولي لشركتها (تسهيل للتمويل) للخدمات التمويلية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.

وكان سهم "أرامكو" العملاقة للنفط من بين الأسهم المتراجعة إذ خسر 0.6%.

وهبطت أسعار النفط الخام، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، إذ طغت المخاوف الاقتصادية إزاء رفع أسعار الفائدة على اتفاق سقف الدين في الولايات المتحدة.

وخارج منطقة الخليج، زاد المؤشر القيادي في مصر 0.5% بدعم من قفزة سهم إيسترن كومباني لمنتجات التبغ 2.7%.