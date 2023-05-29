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سوق أبوظبي

"دانة غاز" ترفع نسبة ملكية المستثمرين الأجانب إلى 100%

رئيس مجلس الإدارة يتوقع تحقيق الشركة معدلات نمو قوية في كردستان العراق ومصر

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "دانة غاز"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الاثنين، عن موافقة الجهات التنظيمية على رفع نسبة ملكية المستثمرين الأجانب إلى 100%.

وقال رئيس مجلس الإدارة حميد جعفر، في بيان، إن "السماح للمستثمرين الأجانب بتملك أسهم الشركة الكامل يدعم رؤية الإمارات الرامية إلى دعم أسواق رأس المال النشطة في الدولة من خلال استقطاب أعداد أكبر من المستثمرين الدوليين وتعزيز السيولة النقدية في السوق".

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وأضاف أنه من المتوقع أن تحقق دانة غاز، معدلات نمو "قوية" سواء في كردستان العراق، أو في مصر.

تعد "دانة غاز" أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز بمنطقة الشرق الأوسط.

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