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اقتصاد أميركا

ارتفاع أسعار أذونات الخزانة الأميركية المستحقة قريبا

الاحتياطيات النقدية الأميركية عند أدنى مستوى في ست سنوات

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أسعار أذونات الخزانة الأميركية التي تستحق قريبا، وذلك مع استئناف التداول بعد عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة، وبعد اتفاق مبدئي بشأن سقف الدين خفف المخاوف من التخلف عن السداد.

وتراجع العائد على أذونات الخزانة الأميركية المستحقة في 6 يونيو، وهو اليوم التالي للموعد المتوقع لنفاد النقد في الولايات المتحدة، بمقدار 13 نقطة أساس إلى 5.16% في التداولات الآسيوية وفقًا لبيانات بلومبرغ.

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كما تراجع العائد على الأذونات المتسحقة في 15 يونيو بمقدار 26 نقطة أساس.

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ويتوقع المحللون أن تقوم وزارة الخزانة قريبا بتجديد رصيدها النقدي من خلال بيع أكثر من تريليون دولار من السندات حتى نهاية الربع الثالث.

يذكر أن الاحتياطيات النقدية الأميركية تقف عند 39 مليار دولار وهو أدنى مستوى في ست سنوات.

من جانبه، قال مدير محفظة في شركة كابيتال للاستثمارات، رائد المومني، إن أسعار العوائد على السندات الأميركية ارتفعت خلال الأسبوعين السابقين، فيما يناقش السوق السبب هل نتيجة اتفاق سقف الدين أم تحسن المؤشرات الاقتصادية، فيما يؤثر اتفاق سقف الدين على المدد القريبة أكثر من البعيدة.

مدير محفظة في شركة كابيتال للاستثمارات، رائد المومني

وأضاف المومني، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، أن الأسواق تتوقع حالياً رفع أسعار الفائدة الأميركية في شهري يونيو ويوليو على التوالي، نظرا لتحسن البيانات الاقتصادية سواء من التضخم أو إنفاق الأفراد بالإضافة إلى مؤشرات أخرى.

وأوضح أن العوائد على سندات بآجل سنتين ارتفعت بما يعادل 50 نقطة أساس وبآجال 10 ىسنوات ارتفعت بما يعادل 30 نقطة.

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