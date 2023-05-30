اقتصاد الصين
الصناديق الأجنبية تقلص حيازاتها من الأسهم الصينية للشهر الثاني
قلق في أوساط المستثمرين حيال التعافي الاقتصادي
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يتجه مؤشر "هانغ سينغ تشاينا" للدخول في سوق هابطة بعد تراجعه في تداولات اليوم الثلاثاء، لليوم الخامس على التوالي ما يأخذ خسائره من ذروة 27 يناير إلى نحو 20%.
يأتي ذلك مع توجه الصناديق الأجنبية لتقليص حيازاتها من الأسهم الصينية للشهر الثاني على التوالي وهو أمر لم يحدث منذ تراجعات الأسواق في أكتوبر الماضي.
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وتمثل هذه التراجعات انعكاسا لأجواء التفاؤل التي كانت سائدة مطلع السنة، وذلك وسط قلق المستثمرين حيال التعافي الاقتصادي ما بعد كورونا واستمرار التشكيك بسلامة البيئة التنظيمية في الصين واستمرار الخلافات بين بكين وواشنطن على مجموعة من القضايا.
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