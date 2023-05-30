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الليرة التركية والدولار
الليرة التركية والدولار
الليرة التركية

الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد عند 20.2 للدولار

الليرة تخسر 7.3% منذ بداية العام

إسطنبول – رويترز
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هبطت الليرة التركية لمستوى قياسي جديد عند 20.2 مقابل الدولار، اليوم الثلاثاء، لتواصل بذلك الخسائر التي تتكبدها منذ فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد.

وتراجعت الليرة 0.5% عن مستوى الإغلاق الذي سجلته أمس الاثنين عند 20.0990 ليرة للدولار، والذي كان أسوأ أداء يومي لها في ثمانية أشهر.

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وخسرت الليرة 7.3% منذ بداية العام، وفقدت أكثر من 90% من قيمتها على مدار العقد الماضي، إثر مرور الاقتصاد بدورات من الازدهار والكساد ونوبات من التضخم المستفحل.

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