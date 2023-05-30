المؤشرات الأميركية ترتفع بعد انضمام "Nvidia" رسمياً إلى نادي التريليون دولار

ارتفعت المؤشرات الأميركية في افتتاحية جلسة اليوم الثلاثاء بعد أن توصلت إدارة بايدن والمشرعون الجمهوريون إلى اتفاق مبدئي بشأن رفع سقف الديون الأميركية.

كما استفادت المؤشرات الأميركية أيضًا من مكاسب بلغت 6% تقريبًا لسهم "Nvidia" لصناعة أشباه الموصلات حيث وصلت القيمة السوقية للشركة إلى تريليون دولار، بعد تقرير أرباحها القوي الأسبوع الماضي.

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يجب أن تحتفظ أسهم "Nvidia" بمستويات فوق 404.86 دولار على مدار جلسة اليوم للحفاظ على قيمة سوقية فوق التريليون دولار.

وارتفعت أسهم شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية بأكثر من 5% مع وصول الطائرة الخاصة للرئيس التنفيذي إيلون ماسك إلى بكين في أول زيارة للصين منذ ثلاثة أعوام.

ويلتقي ماسك بكبار المسؤولين الصينين، كما سيزور مصنع شركة "تسلا" في شنغهاي، حيث تسعى الشركة لإطلاق طراز جديد من سياراتها لمنافسة نظيراتها في السوق الصينية.

وتوصل الرئيس جو بايدن وزعيم الأغلبية في مجلس النواب كيفن مكارثي إلى اتفاق لرفع سقف الديون وتجنب التخلف عن السداد خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث من المقرر أن يصوت الكونغرس على التشريع في وقت مبكر يوم الأربعاء.

أثارت المفاوضات الطويلة بين البيت الأبيض وقادة الكونغرس مخاوف المستثمرين من احتمال تخلف أميركا عن سداد ديونها.

ويتجه مؤشر ناسداك المركب لتسجيل أرباح بنسبة تزيد عن 6% حتى الآن هذا الشهر مقابل نمو متواضع لمؤشر S&P 500 عند 0.9% خلال شهر مايو/أيار. في المقابل، تراجع مؤشر داو جونز بما يقرب من 3% خلال الشهر.

وتترقب الأسواق حاليا بيانات الوظائف لشهر مايو/أيار في نهاية الأسبوع، في حين سيتم إصدار مسح الوظائف الشاغرة في أميركا لشهر أبريل/نيسان من مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء.