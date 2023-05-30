تراجع الدولار مع ترقب صعوبات إقرار اتفاق سقف الدين الأميركي

تراجع الدولار اليوم الثلاثاء قليلاً مقابل سلة من العملات الرئيسية، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى له في شهرين بعد أن زاد الاتفاق الخاص بسقف الدين الأميركي من شهية المخاطرة، وذلك على الرغم من أن إقرار الاتفاق في الكونغرس قد يواجه صعوبات.

وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية 0.02% إلى 104.28 نقطة، بالقرب من أعلى مستوى في شهرين البالغ 104.42 نقطة والذي لامسه يوم الجمعة. ومن المتوقع أن ينهي المؤشر الشهر على ارتفاع قدره 2.5%، وفق وكالة "رويترز".

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وقال عدد قليل من نواب الحزب الجمهوري من اليمين المحافظ أمس الاثنين إنهم سيعارضون أي اتفاق لرفع سقف الدين الأميركي الذي يبلغ حاليا 31.4 تريليون دولار.

وتسلط هذه المعارضة الضوء على العقبات التي سيواجهها الرئيس جو بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي لإقرار الاتفاق في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون قبل أن تصل البلاد إلى الحد الأعلى للدين بحلول يوم الاثنين المقبل على الأرجح.

وارتفع اليورو 0.01% إلى 1.0706 دولار، كما زاد الجنيه الإسترليني في أحدث جلسة للتداول إلى 1.2356 دولار بارتفاع 0.04% على مدى اليوم.

وزاد الين الياباني 0.11% إلى 140.31 للدولار بعد أن لامس أدنى مستوى في ستة أشهر عند 140.91 ين للدولار أمس الاثنين.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.31% إلى 0.652 دولار، كما انخفض الدولار النيوزيلاندي 0.15% إلى 0.604 دولار.

وهبطت الليرة التركية لمستوى قياسي جديد عند 20.2 مقابل الدولار لتواصل بذلك الخسائر التي تتكبدها منذ فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد.