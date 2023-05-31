أسهم أوروبا تلامس أدنى مستوى لها في شهرين بعد بيانات صينية ضعيفة

لامست الأسهم الأوروبية أدنى مستوى لها في شهرين، اليوم الأربعاء، بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين وتفاقم مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي رغم المؤشرات بتراجع التضخم في بعض اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7% ليسجل أدنى مستوى منذ 31 مارس/آذار.

مادة اعلانية

تتجه الأسهم الأساسية في المنطقة نحو تسجيل خسائر شهرية وكان مؤشر FTSE 100 في بورصة لندن ومؤشر CAC 40 في بورصة باريس من بين المؤشرات الأكثر تضررا حيث تراجع المؤشران إلى أدنى مستوى لهما في شهرين أيضا اليوم الأربعاء.

وقاد مؤشر شركات تصنيع السيارات ومؤشر السلع والخدمات الصناعية خسائر المؤشرات الفرعية في أوروبا بعدما أظهرت بيانات تقلص نشاط المصانع في الصين بأكثر من التوقعات في مايو/أيار بسبب ضعف الطلب حيث تعتبر الصين شريكا تجاريا رئيسيا لألمانيا.

تأتي هذه البيانات رغم صدور بيانات التضخم في فرنسا والتي أشارت إلى تراجع أسعار السلع في البلاد بقدر أكبر من المتوقع خلال مايو/أيار، كما تراجع التضخم في العديد من المدن الألمانية خلال نفس الشهر مع ترقب المستثمرين صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين للبلاد في واقت لاحق اليوم.

وانخفضت أسهم شركة العقارات السويدية المتعثرة "إس.بي.بي" 7.6% لتصل إلى أدنى مستوى لها في سبع سنوات.