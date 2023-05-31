الذهب يتعافى وسط تفاؤل بشأن اتفاق سقف الدين في أميركا

تعافى الذهب من خسائره في بداية التعاملات، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة وسط تفاؤل أوسع في السوق بخصوص اتفاق سقف الدين الأميركي.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1958.80 دولار للأونصة بحلول الساعة 18:30 بتوقيت غرينتش بعد أن بلغت أدنى مستوى لها منذ 17 مارس/آذار في وقت سابق اليوم.

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كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.7% إلى 1958 دولاراً عند التسوية، وفق ما أوردته "رويترز".

وانخفض الدولار من أعلى مستوياته في 10 أسابيع، مما زاد جاذبية المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى، بينما سجلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى لها في أسبوع واحد.

وقال كبير المحللين لدى "كيتكو ميتالز" جيم ويكوف، إنه إلى جانب تلك العناصر الإيجابية "يمكنك أيضا رؤية بعض مديري الصناديق يصفّون الحسابات في نهاية الشهر ويحصلون على أرباح من مراكزهم القصيرة ويعيدون الشراء".

وأضاف "على المدى القريب، ستتجه أسعار الذهب للتداول بشكل جانبي لتنخفض حتى نرى حافزاً جديداً".

ومع العودة من عطلة نهاية أسبوع طويلة في الولايات المتحدة، يقيم التجار أيضاً البيانات الاقتصادية الأميركية القوية المفاجئة يوم الجمعة والتي تعزز الرأي لتشديد أكثر للسياسة النقدية بهدف الحد من التضخم.

وقال رئيس استراتيجية السلع الأولية في "ساكسو بنك" أولي هانسن، إنه بينما دعمت مخاوف سابقة بخصوص اتفاق سقف الدين الأميركي أسعار الذهب، فإن إعادة نظر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في مسار رفع سعر الفائدة يبقي الذهب تحت ضغط.

وتضعف أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

ويرى التجار الآن أن من المرجح أن يرفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة الشهر المقبل أكثر من تركها دون تغيير.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.17 دولار للأونصة، بينما هبط البلاتين 0.6% إلى 1018.44 دولار. وانخفض البلاديوم 0.6% إلى 1406.82 دولار.