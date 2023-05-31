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الأسهم اليابانية (رويترز)
الأسهم اليابانية (رويترز)
أسهم اليابان

نيكاي الياباني ينهي سلسلة مكاسب استمرت 4 أيام وسط جني الأرباح وقوة الين

هبط المؤشر نيكاي 1.41% مسجلا أكبر تراجع يومي منذ الخامس من أبريل

طوكيو - رويترز
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أنهى المؤشر نيكاي الياباني سلسلة مكاسب استمرت 4 أيام اليوم الأربعاء، في ظل جني المستثمرين للأرباح بعد أن سجل المؤشر أعلى مستوى في 33 عاما في وقت سابق من هذا الأسبوع، كما ألقت قوة الين والبيانات الصينية المخيبة للآمال بظلالها على الأسواق.

وهبط المؤشر نيكاي 1.41% إلى 30887.88 نقطة في أكبر تراجع يومي منذ الخامس من أبريل/نيسان. وقفز 7% في مايو/أيار ليسجل أكبر مكاسب شهرية له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

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وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.32% إلى 2130.53 نقطة.

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وقال جون موريتا المدير العام لقسم الأبحاث في شيباجين لإدارة الأصول "كان المستثمرون ينتظرون بيع الأسهم، كما أثرت قوة الين".

وأضاف "يبدو أن وتيرة إقبال الأجانب على الشراء تتباطأ. سيتوقف المرحلة المقبلة على مدى زيادة شرائهم للأسهم المحلية".

وتتجه أسواق الأسهم الآسيوية إلى تسجيل الانخفاض الشهري الثاني على التوالي، إذ قدمت بيانات نشاط المصانع الضعيفة من الصين أحدث دليل على تعثر التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتراجع سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 1.08% ليضع أكبر ضغط على المؤشر نيكاي. وهبط سهم طوكيو إلكترون عملاق صناعة معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية 2% وسهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 1%.

وقفز سهم شركة هينو موتورز التابعة لتويوتا 12.3% بعد أن عقدت دايملر للشاحنات وتويوتا موتور صفقة مبدئية لدمج وحداتهما للشاحنات في اليابان. وتراجعت أسهم تويوتا 1.62%.

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