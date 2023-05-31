وول ستريت
وول ستريت تفتح على انخفاض قبيل التصويت على اتفاق سقف الديون
هبط المؤشر داو جونز الصناعي 94.07 نقطة عند الفتح
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انخفضت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح، اليوم الأربعاء، قبيل تصويت المشرعين الحاسم على اتفاق بشأن سقف ديون الولايات المتحدة، بينما سلطت مجموعة أخرى من النتائج الضوء على ضغوط الأسعار المرتفعة التي تشعر بها الشركات الأميركية.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 94.07 نقطة أو 0.28% إلى 32948.71 نقطة.
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وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 14.78 نقطة أو 0.35% إلى 4190.74 نقطة، وفق رويترز.
كما نزل المؤشر ناسداك المجمع 49.05 نقطة أو 0.38% إلى 12968.38 نقطة.
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