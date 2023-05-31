"السعودية لإعادة التمويل العقاري" تصدر صكوكاً بـ 3.5 مليار ريال

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ("SRC")، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن استكمال إصدارها شريحة جديدة من الصكوك بقيمة 3.5 مليار ريال، ضمن برنامج الصكوك المحلي البالغ قيمته 20 مليار ريال، لتكون بذلك الشريحة السادسة ضمن البرنامج المقومة بالريال السعودي والمدعوم بضمانات حكومية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة فابريس سوسيني،في بيان: "لقد شهدنا استجابة لافتة من المستثمرين لبرنامجنا للصكوك، ما يؤكد على ثقة المستثمرين ومتانة قطاع الإسكان وجاذبيته الاستثمارية العالية، ومن خلال تقديم حلول مبتكرة لإعادة التمويل العقاري فإننا نؤكد على حرص الشركة على الاستمرار في تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وتوفير السيولة، ودعم جهات التمويل لتحقيق المزيد من النمو في نسب تملك المنازل في المملكة".

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وكان كلٌ من الراجحي المالية و HSBC المنسقين الرئيسيين لطرح الصكوك، فيما تولى إدارة الطرح كل من "الجزيرة كابيتال"، و"الراجحي كابيتال"، و"بنك إتش إس بي سي السعودية"، و"الرياض كابيتال"، و "شركة الإنماء للاستثمار".

جدير بالذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري حصلت على تصنيف (A+) (مستقر) من وكالة "فيتش"، وتصنيف (2A) (إيجابي) من وكالة "موديز"، وتصنيف (A-) (مستقر) من "ستاندرد آند بورز".

وكان صندوق الاستثمارات العامة أسس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في 2017، لتكون ركيزة ومحفزاً رئيسياً للنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في السوق الثانوية للتمويل العقاري.