بيتكوين
"بيتكوين" تتجه لتسجيل أسوء أداء شهري منذ نوفمبر
تراجعت العملة بنسبة 6% خلال مايو 2023
وضع القراءة
100% حجم الخط
تقترب عملة "بيتكوين" من تسجيل أسوأ أداء شهري لها خلال مايو 2023 منذ أزمة إفلاس منصة FTX في نوفمبر من العام الماضي.
وتراجعت عملة "بيتكوين" بـ 6% في مايو 2023 في أول تراجع شهري تسجله العملة منذ بداية العام الحالي، بعد أن ارتفعت بـ 84% من قاعها المسجل بنهاية العام الماضي.
مادة اعلانية
وخففت الأخبار السلبية بعد إفلاس عدة بنوك أميركية ومخاوف سقف الدين الأميركي، بالإضافة إلى احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، خففت جميعها من حدة الارتفاعات الأخيرة ما أثر على شهية المستثمرين في الأصول عالية المخاطر.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
هيئة الطرق والمواصلات تبحث طرحا أوليا محتملا لوحدة "تاكسي دبي"تعتزم دعوة بنوك لتقديم عروض استشارية للصفقات شركات
-
تحالف بقيادة "طاقة" يدبر تمويلا بـ626 مليون دولار لمحطة تحلية مياهالمشروع سينتج 550 ألف متر مكعب يومياً من المياه الصالحة للشرب شركات
-
31 مليارديراً ثروة كل منهم تتجاوز مستويات النقد في الخزانة الأميركية!إيلون ماسك يملك أضعاف ذلك بثروة تقدر بـ 190 قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية