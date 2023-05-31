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بيتكوين

"بيتكوين" تتجه لتسجيل أسوء أداء شهري منذ نوفمبر

تراجعت العملة بنسبة 6% خلال مايو 2023

دبي - العربية.نت
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تقترب عملة "بيتكوين" من تسجيل أسوأ أداء شهري لها خلال مايو 2023 منذ أزمة إفلاس منصة FTX في نوفمبر من العام الماضي.

وتراجعت عملة "بيتكوين" بـ 6% في مايو 2023 في أول تراجع شهري تسجله العملة منذ بداية العام الحالي، بعد أن ارتفعت بـ 84% من قاعها المسجل بنهاية العام الماضي.

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وخففت الأخبار السلبية بعد إفلاس عدة بنوك أميركية ومخاوف سقف الدين الأميركي، بالإضافة إلى احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، خففت جميعها من حدة الارتفاعات الأخيرة ما أثر على شهية المستثمرين في الأصول عالية المخاطر.

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