أسهم اليابان تغلق مرتفعة وسط تفاؤل إزاء اتفاق سقف الدين الأميركي

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع اليوم الخميس وسط إقبال من المستثمرين على شراء الأسهم بعد الخسائر التي سجلتها في الجلسة السابقة ووسط حالة من التفاؤل بعد مصادقة مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون سقف الدين الذي سيجنب البلاد التخلف عن السداد.

وزاد المؤشر نيكاي 0.84 %، ليغلق عند 31148.01 نقطة بعدما استهل التداولات على انخفاض. وتسارعت مكاسب المؤشر بعد الأنباء التي تحدثت عن أن مجلس النواب الأميركي المنقسم أقر مشروع قانون تعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار.

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وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.88 % إلى 2149.29 نقطة.

وقال شويتشي أريساوا المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار لدى "إيواي كوزمو للأوراق المالية"، "تراجعت السوق أمس، وكان ذلك بسبب تعديل المحافظ في نهاية الشهر. واليوم أقبل المستثمرون على شراء الأسهم عندما تراجعت الأسعار".

وأنهى المؤشر نيكاي سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام في الجلسة السابقة، في أكبر تراجع له منذ الخامس من أبريل/نيسان وسط جني أرباح.

وقفز سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في شركات التكنولوجيا 4.57 % ليصبح أكبر الرابحين على المؤشر نيكاي.

وزاد سهم تويوتا موتور كورب 1.81 % بعد أن قالت شركة تصنيع السيارات إنها ستستثمر 2.1 مليار دولار إضافية في مصنعها الجديد للبطاريات في نورث كارولاينا بالولايات المتحدة في محاولة للاستفادة من الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية.

وإجمالا ارتفع 143 سها على المؤشر نيكاي وانخفض 76 سهما، فيما ظلت ستة أسهم دون تغيير.