الهدوء يسيطر على "وول ستريت" في أولى تداولات شهر يونيو

لم يتغير مؤشر S&P 500 كثيرًا في أولى تداولات شهر يونيو/حزيران، اليوم الخميس، بعد أن أقر مجلس النواب الأميركي قانون سقف الديون في خطوة حاسمة لتجنب التخلف عن السداد في الولايات المتحدة، مع نقل الإجراء الآن إلى مجلس الشيوخ.

وارتفع مؤشر السوق الأوسع بنسبة 0.1% فقط إلى جانب مؤشر ناسداك المركب. بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 137 نقطة أي 0.4%.

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قفزت أسهم "نوردستروم" بأكثر من 7% بعد أن فاقت مبيعات الربع الأول توقعات وول ستريت. وانخفضت أسهم "سايلز فورس" بأكثر من 6% بعد أن رفعت شركة البرمجيات توقعاتها للعام بأكمله ولكنها أبلغت عن مصاريف رأسمالية أعلى من المتوقع.

أقر مجلس النواب الأميركي تشريعاً للحد من الديون صاغه الرئيس جو بايدن ورئيس البرلمان كيفن مكارثي من شأنه أن يفرض قيوداً على الإنفاق الحكومي خلال انتخابات عام 2024 ويتجنب التخلف عن السداد في الولايات المتحدة المزعزع للاستقرار.

انضم المشرعون من كلا الحزبين للموافقة على مشروع القانون 314-117 مساء الأربعاء، وإرسال الإجراء إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه مع اقتراب الموعد النهائي الافتراضي. ويعزز التصويت سمعة بايدن من حيث البراغماتية والعمل عبر الخطوط الحزبية بينما يسعى للحصول على فترة ولاية ثانية ويسمح لمكارثي بادعاء النجاح في أول اختبار رئيسي له كمتحدث.

ظل القلق بشأن التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة محتملًا في وول ستريت طوال شهر مايو - والذي انتهى يوم الأربعاء. تميز الشهر الماضي أيضًا بارتفاع كبير في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأنهى مؤشر ناسداك شهر مايو/أيار عبر تحقيق مكاسب بلغت 5.8% حيث استمر الزخم حول الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأسهم ذات الصلة. أسهم صانع الرقائق "نفيديا" قفزت بنسبة 36% خلال الشهر الماضي، لتلامس القيمة السوقية للشركة، لفترة وجيزة، مستويات تريليون دولار هذا الأسبوع.

وارتفعت أسهم كل من "ألفابيت" و"ميتا" و"أمازون" بنسبة 10% على الأقل خلال مايو/أيار.

خارج قطاع التكنولوجيا، كان من الصعب تحقيق المكاسب. مؤشر S&P 500 ارتفع بنسبة 0.3% فقط في الشهر الماضي، في حين انخفض مؤشر داو جونز القيادي بنسبة 3.5% تقريبًا، متأثراً بتراجع أسهم كل من "نايكي" و"والت ديزني" و"شيفرون".

بعيدًا عن ملف سقف الديون، يتطلع المستثمرون إلى اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 13 إلى 14 يونيو/حزيران كمحفز محتمل آخر للسوق.

في هذا السياق، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر، يوم الأربعاء، إنه يميل نحو بتبيث الفائدة في الاجتماع القادم. لكنه قال إن تقرير الوظائف، يوم الجمعة، قد يغير رأيه.

وكشف استطلاع تابع لمكتب الإحصاءات العمل في أميركا، يوم الأربعاء، عن ارتفاع فرص العمل في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل/نيسان، بعد ثلاثة أشهر متتالية من الانخفاضات، في إشارة محتملة إلى استمرار ضيق سوق العمل الذي قد يؤثر على قرار الفيدرالي بشأن الفائدة للحد من التضخم المرتفع.أظهر المسح الشهري لفرص الوظائف لوزارة العمل، والمعروف أيضًا باسم تقرير "JOLTS"، أن إجمالي الوظائف الشاغرة بلغ 10.1 مليون في اليوم الأخير من الشهر الماضي. هذا الرقم أعلى من الرقم المعدل البالغ 9.75 مليون المسجل في مارس/آذار وأعلى بكثير من التوقعات البالغة 9.78 مليون.