ترقب المتعاملين لمسار الفائدة في أميركا يحبس الذهب في نطاق ضيق

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار وظلت حبيسة نطاق ضيق في ظل تقييم المستثمرين للتوقعات المتعلقة بتحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) القادمة بخصوص أسعار الفائدة بعد تصويت حاسم على اتفاق سقف الدين في الولايات المتحدة.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1963.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:46 بتوقيت غرينتش. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1963.10 دولار. وتراجعت أسعار السبائك على أساس شهري في مايو/أيار.

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وكان رد فعل المستثمرين هادئاً على موافقة مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يسمح بتعليق سقف الاقتراض الحكومي وتجنب التخلف عن السداد، وتحول تركيز السوق الآن إلى مجلس الشيوخ الذي سيصوت بدوره على مشروع القانون وكذلك إلى التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة، وفق وكالة "رويترز".

وقال بريان لان من شركة "جولد سيلفر سنترال" لتجارة الذهب في سنغافورة إن أسعار الذهب قد ترتفع إلى مستوى قريب من 1980 دولاراً للأونصة على المدى القريب، لكنها لن تشهد تحركاً صعودياً كبيراً، لأن الأسواق لا تزال تتكهن بأن المركزي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة بمعدلات أكبر.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 23.52 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 0.5% إلى 998.33 دولار وقفز البلاديوم 1.1% إلى 1376.41 دولار.