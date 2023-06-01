معظم أسواق الخليج ترتفع وسط تفاؤل حيال وقف رفع سعر الفائدة الأميركية

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع اليوم الخميس وسط تفاؤل حيال وقف محتمل لرفع أسعار الفائدة الأميركية وإقرار مجلس النواب مشروع قانون لتعليق سقف الدين الأميركي، لكن انخفاض أسعار النفط حد من المكاسب.

وألمح مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) أمس الأربعاء إلى إمكان الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر. في غضون ذلك، وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون لتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، مما يعزز فرصة تجنب التخلف عن سداد الديون.

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وتربط معظم دول الخليج عملاتها بالدولار، وفق رويترز.

وتخلى مؤشر سوق الأسهم السعودية عن مكاسب مبكرة ليختتم التعاملات دون تغيير يذكر.

وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في (بي.دي سويس) إن سوق الأسهم السعودية قد تظل معرضة لمزيد من تصحيحات الأسعار بينما تشهد أسعار النفط بعض التقلبات والضبابية.

وأضاف "يظل المؤشر الرئيسي دون أعلى مستوى سجله هذا العام ويمكن أن يشهد بعض التقلبات في هذا الصدد".

وتراجع النفط، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، إذ أظهرت البيانات ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وفي دبي، صعد المؤشر الرئيسي 1.4% مع زيادة سهم شركة سالك للتعرفة المرورية 1.4%.

وفي قطر، أغلق المؤشر مرتفعا 0.5% مع صعود سهم مصرف قطر الإسلامي 1.1% وسهم مصرف الريان 2%.

غير أن المؤشر الرئيسي في أبوظبي هبط 0.4%.

وخارج منطقة الخليج، أغلق المؤشر القيادي في مصر على ارتفاع 0.2%.

وبحسب تقي الدين، تظل البورصة المصرية في اتجاه صعودي محتمل مع تحسن المعنويات العالمية.

وأضاف: "بالتالي يمكن للمتعاملين العالميين المساعدة في دفع السوق إلى الاتجاه الصعودي إذا ظلت الظروف مواتية".