الأسهم الأوروبية تسجل أفضل أداء يومي في‭ ‬شهرين

سجلت الأسهم الأوروبية أفضل مكاسبها اليومية في شهرين، أمس الجمعة، مع شعور المستثمرين بالارتياح جراء تراجع التضخم في منطقة اليورو والمصادقة على الاتفاق الخاص بسقف الدين في الولايات المتحدة وتزايد المؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" لن يرفع الفائدة هذا الشهر.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 1.5% وجاءت أسهم العقارات من بين الأفضل أداء.

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وأقر مجلس الشيوخ الأميركي يوم الخميس، تشريعا يحظى بدعم الرئيس جو بايدن لتعليق سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار، مما جنب البلاد أول تخلف عن السداد في تاريخها، وفق "رويترز".

وساد التفاؤل بين المستثمرين بسبب تراجع التضخم في منطقة اليورو بعد بيانات نشرت يوم الخميس، مما عزز الآمال بشأن قيام البنك المركزي الأوروبي بتخفيف تشديد السياسة النقدية.

لكن عضو المجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي فابيو بانيتا قال إنه يتوقع مزيدا من رفع الفائدة وأشار في الوقت نفسه إلى أن نهاية دورة التشديد النقدي شارفت على الانتهاء.

وقفزت أسهم شركة العقارات السويدية (إس.بي.بي) 53.3% لتحقق أعلى المكاسب على المؤشر "ستوكس 600"، مما قاد المؤشر الفرعي لقطاع العقارات للارتفاع 4%.

وارتفعت أسهم "بوما" و"أديداس" الألمانيتين للملابس الرياضية 6.4% و5.8% على التوالي بعد أن رفعت شركة التجزئة الأميركية "لولوليمون أثليتيكا" توقعاتها السنوية لكل من المبيعات والأرباح.