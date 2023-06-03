"ناسداك" يرتفع للأسبوع السادس في أفضل سلسلة مكاسب منذ يناير 2020

أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع في جلسة الجمعة بعد أن أظهر تقرير سوق العمل لشهر مايو/ أيار أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد لا يرفع أسعار الفائدة هذا الشهر، فيما احتفى المستثمرون بالمصادقة على اتفاق يجنب البلاد تخلفا كارثيا عن سداد ديونها.

وارتفع المؤشر "ناسداك المجمع" لأعلى مستوى في 13 شهرا خلال التداولات وسجل مكاسب للأسبوع السادس على التوالي في أفضل سلسلة مكاسب له منذ يناير/ كانون الثاني 2020، وفق "رويترز".

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وأغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مرتفعا 1.45% عند 4282.15 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 1.07% إلى 13240.77 نقطة، في حين صعد المؤشر داو جونز الصناعي 2.12% إلى 33762.46 نقطة عند الإغلاق.

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه سيوقع، اليوم السبت، على مشروع القانون الذي أقره الكونغرس هذا الأسبوع لرفع سقف الدين الأميركي والحد من الإنفاق ليصير قانونا.

وأعلن بايدن أنه ما من شيء سيكون أكثر انعداما للمسؤولية وأكثر كارثية من تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

الإجراء الذي سيوقعه بايدن يجيز زيادة الاقتراض الحكومي الأميركي، ما يبعد التهديد "الكارثي" بالتخلف عن السداد الذي خيم على أكبر اقتصاد في العالم.