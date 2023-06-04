سوق السعودية
"تداول السعودية" تعلن موعد إجازة عيد الأضحى
التداول ينتهي بنهاية يوم الخميس 22 يونيو 2023
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أعلنت "تداول السعودية"، عن بدء إجازة عيد الأضحى بنهاية يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023 م.
وقالت "تداول" في بيان، اليوم الأحد، إن التداول ينتهي بنهاية يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023 م، ويستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 م.
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