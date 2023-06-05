هيئة السوق السعودية توافق على طرح وتسجيل 4 شركات في "نمو"

وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على طلب 4 شركات (ريال للاستثمار والتنمية - فاد العالمية - مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات - حياة النظافة) لتسجيل وطرح أسهمها في السوق الموازية "نمو".

وقالت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، إنه تقرر الموافقة على طلب شركة "ريال للاستثمار والتنمية" تسجيل أسهمها وطرح 720 ألف سهماً تمثل 9% من أسهمها في السوق الموازية.

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ووافقت الهيئة على على طلب شركة "مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات" تسجيل أسهمها وطرح 1.2 مليون سهم تمثل 20% من أسهمها في السوق الموازية.

وتم الموافقة على طلب شركة "فاد العالمية" تسجيل أسهمها وطرح 240 ألف سهم تمثل 20% من أسهمها في السوق الموازية.

كما تقرر الموافقة على طلب شركة "حياة النظافة" تسجيل أسهمها وطرح 300 ألف سهماً تمثل 20% من أسهمها في السوق الموازية.

وذكرت الهيئة أن الطرح سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

وأضافت أنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار. وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

وأوضحت أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأشارت إلى أن الموافقة على الطلب تعتبر نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.​