اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وول ستريت
وول ستريت
وول ستريت

وول ستريت تتباين مع تقييم المستثمرين فرص التوقف عن رفع أسعار الفائدة

ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 8.37 نقطة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استهلت مؤشرات الأسهم الأميركية تداولات، اليوم الاثنين، على تباين بعدما حققت ارتفاعا قويا الأسبوع الماضي مع تقييم المستثمرين فرص توقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل للسياسات.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 8.37 نقطة أو 0.02% إلى 33771.13 نقطة.

مادة اعلانية

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 0.62 نقطة أو 0.01% إلى 4282.99 نقطة.

بينما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 2.28 نقطة أو 0.02% إلى 13238.48.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تنفيذ هجمات إرهابية.. وجه آخر مظلم للذكاء الاصطناعي تنفيذ هجمات إرهابية.. وجه آخر مظلم للذكاء الاصطناعي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط