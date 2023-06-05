وول ستريت
وول ستريت تتباين مع تقييم المستثمرين فرص التوقف عن رفع أسعار الفائدة
ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 8.37 نقطة
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استهلت مؤشرات الأسهم الأميركية تداولات، اليوم الاثنين، على تباين بعدما حققت ارتفاعا قويا الأسبوع الماضي مع تقييم المستثمرين فرص توقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل للسياسات.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 8.37 نقطة أو 0.02% إلى 33771.13 نقطة.
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وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 0.62 نقطة أو 0.01% إلى 4282.99 نقطة.
بينما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 2.28 نقطة أو 0.02% إلى 13238.48.
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