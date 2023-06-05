اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وول ستريت تغلق على ارتفاع
وول ستريت
الأسواق العالمية

تباين أداء "وول ستريت" مع تقييم المستثمرين فرص "رفع الفائدة"

بعدما حققت ارتفاعاً قوياً الأسبوع الماضي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استهلت مؤشرات الأسهم الأميركية تداولات اليوم الاثنين، على تباين بعدما حققت ارتفاعا قويا الأسبوع الماضي مع تقييم المستثمرين فرص توقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل للسياسات.

وصعد المؤشر "ستاندرد اند بورز" 500 بواقع 0.62 نقطة أو 0.01% إلى 4282.99، بينما انخفض المؤشر "ناسداك" المجمع 2.28 نقطة أو 0.02% إلى 13238.48.

مادة اعلانية

وارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي 8.37 نقطة أو 0.02% إلى 33771.13 نقطة، وفق "رويترز".

كارثة بقيمة تريليون دولار تواجه "وول ستريت" بعد اتفاق سقف الدين اقتصاد اقتصاد أميركا كارثة بقيمة تريليون دولار تواجه "وول ستريت" بعد اتفاق سقف الدين

وكان "وول سرتيت" حذر أمس من أن وزارة الخزانة الأميركية على وشك إطلاق موجة من السندات الجديدة لإعادة ملء خزائنها بسرعة، بعد اتفاق سقف الدين، مؤكداً عدم جاهزية الأسواق لتلك الخطوة، التي ستكون استنزافاً آخر للسيولة المتضائلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لحظة تاريخية منتظرة.. الأمير هاري يواجه وسائل الإعلام في المحكمة لحظة تاريخية منتظرة.. الأمير هاري يواجه وسائل الإعلام في المحكمة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط