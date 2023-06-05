تباين أداء "وول ستريت" مع تقييم المستثمرين فرص "رفع الفائدة"

استهلت مؤشرات الأسهم الأميركية تداولات اليوم الاثنين، على تباين بعدما حققت ارتفاعا قويا الأسبوع الماضي مع تقييم المستثمرين فرص توقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل للسياسات.

وصعد المؤشر "ستاندرد اند بورز" 500 بواقع 0.62 نقطة أو 0.01% إلى 4282.99، بينما انخفض المؤشر "ناسداك" المجمع 2.28 نقطة أو 0.02% إلى 13238.48.

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وارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي 8.37 نقطة أو 0.02% إلى 33771.13 نقطة، وفق "رويترز".

وكان "وول سرتيت" حذر أمس من أن وزارة الخزانة الأميركية على وشك إطلاق موجة من السندات الجديدة لإعادة ملء خزائنها بسرعة، بعد اتفاق سقف الدين، مؤكداً عدم جاهزية الأسواق لتلك الخطوة، التي ستكون استنزافاً آخر للسيولة المتضائلة.