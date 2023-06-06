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شهية المستثمرين للمخاطرة تدعم ارتفاعات سوق العملات المشفرة
الأسواق الأميركية
الأسواق العالمية

انخفاضات طفيفة للمؤشرات الأميركية مع تركيز المستثمرين على العملات المشفرة

S&P 500 لا يزال بالقرب من أعلى مستوى في 9 أشهر

دبي - العربية.نت
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تراجعت الأسواق الأميركية بشكل طفيف، في افتتاحية جلسة اليوم الثلاثاء، بعد تسجيل مؤشر S&P 500 أعلى مستوى له في 9 أشهر.

وتراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.2% ليبقى بالقرب من تلك المستويات، كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 0.2% أو 56 نقطة، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3%.

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تراجعت أسهم شركة "آبل" بنسبة 0.9% بعد أن طرحت شركة التكنولوجيا، الأمس، سماعة رأس الواقع الافتراضي بالإضافة إلى برنامج جديد في مؤتمر المطورين العالمي السنوي. في جلسة الاثنين، وصل السهم لأعلى مستوى له على الإطلاق قبل الإعلان.

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ورفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية دعوى قضائية ضد منصة العملات المشفرة "Coinbase" في محكمة اتحادية في نيويورك.

وزعمت اللجنة أن المنصة كانت تعمل كوسيط غير مسجل وطالبت بأن تكون الشركة "مقيدة وممنوعة بشكل دائم" من الاستمرار في القيام بذلك.

تراجعت أسهم المنصة بنسبة 18% في افتتاحية السوق في أميركا اليوم الثلاثاء. كان سهم "Coinbase" قد انخفض بالفعل بنسبة 9% في جلسة يوم الاثنين، بعد أن وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات عن اتهامات ضد منافستها منصة العملات الرقمية "Binance" ومؤسسها تشانغ بينغ تشاو.

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