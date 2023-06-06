انطلاق اكتتاب الأفراد في طرح "المطاحن الأولى" 1.67 مليون سهم.. اليوم

انطلق اليوم الثلاثاء، الموافق 6 يونيو 2023، اكتتاب الأفراد في الطرح العام الأولي لشركة المطاحن الأولى، وستستمر حتى الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023.

وخصصت "المطاحن الأولى" عدد 1.665 مليون سهم تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

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والجهات المستلمة هي البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي ومصرف الإنماء.

ويكون موعد التخصيص النهائي لأسهم الطرح 12 يونيو 2023.

وحددت الشركة سعر الطرح النهائي بـ 60 ريالا للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة ستبلغ عند الإدراج 3.33 مليار ريال (888 مليون دولار).

وأتمت المطاحن الأولى عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنسبة تغطية بلغت 68.9 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة خلال عملية بناء سجل الأوامر 68.818 مليار ريال (18.351 مليار دولار).