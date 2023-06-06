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أوراسكوم كونستراكشون
أوراسكوم كونستراكشون
سوق دبي

"أوراسكوم كونستراكشون" تنفذ صفقة شراء على أسهمها بـ19.6 مليون دولار

أكدت أنه سيتم إعدام وشطب هذه الأسهم بعد 3 أشهر من تاريخ الشراء

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي. عن نحو 5.58% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة، وذلك بسعر 3 دولارات للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية للصفقة 19.55 مليون دولار.

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إنها قامت يوم 5 يونيو بتنفيذ قرار الجمعية العامة المنعقدة في 31 مايو 2023 والخاص بشراء عدد 6.517 مليون من أسهمها.

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وأضافت أنه قد تم تنفيذ هذه الصفقة في بورصة ناسداك دبي، ومن المقرر أن تقوم الشركة بإعدام وشطب هذه الأسهم بعد 3 أشهر من تاريخ الشراء، وستحتفظ بها كأسهم خزينة حتى تاريخ حدوث هذا الشطب.

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وأوضحت أن هذه الصفقة تؤكد ثقة إدارة ومجلس الإدارة للشركة في أدائها وتسلط الضوء على الالتزام بتحقيق عوائد طويلة الأجل للمساهمين.

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