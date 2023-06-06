سوق دبي
"أوراسكوم كونستراكشون" تنفذ صفقة شراء على أسهمها بـ19.6 مليون دولار
أكدت أنه سيتم إعدام وشطب هذه الأسهم بعد 3 أشهر من تاريخ الشراء
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أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي. عن نحو 5.58% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة، وذلك بسعر 3 دولارات للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية للصفقة 19.55 مليون دولار.
وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إنها قامت يوم 5 يونيو بتنفيذ قرار الجمعية العامة المنعقدة في 31 مايو 2023 والخاص بشراء عدد 6.517 مليون من أسهمها.
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وأضافت أنه قد تم تنفيذ هذه الصفقة في بورصة ناسداك دبي، ومن المقرر أن تقوم الشركة بإعدام وشطب هذه الأسهم بعد 3 أشهر من تاريخ الشراء، وستحتفظ بها كأسهم خزينة حتى تاريخ حدوث هذا الشطب.
وأوضحت أن هذه الصفقة تؤكد ثقة إدارة ومجلس الإدارة للشركة في أدائها وتسلط الضوء على الالتزام بتحقيق عوائد طويلة الأجل للمساهمين.
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