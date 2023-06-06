بورصة طوكيو
المؤسسات التجارية تعزز المكاسب التاريخية لمؤشر "نيكاي" الياباني
مؤشر القطاع المصرفي يهبط 0.78%
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واصل المؤشر نيكاي الياباني صعوده اليوم الثلاثاء، بدعم من أسهم المؤسسات التجارية، وعكس اتجاهه بعدما سجل خسائر في وقت سابق من الجلسة ليغلق مرتفعا بنحو 1% عند 32506.78 نقطة، وأغلق المؤشر عند أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 1990.
وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.74% إلى 2236.28 نقطة، وارتفع سهم فاست ريتيلينج 1.73% ليساهم بالنسبة الأعلى في ارتفاع المؤشر نيكي، وقفز سهم شركة ميتسوي التجارية 3.86%.
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وانخفض سهم مجموعة "ميزوهو المالية" 0.49% وتصدر خسائر القطاع المصرفي. ونزل سهم "أدفانتست" 2.18%، وفقا لـ"رويترز".
وقادت أسهم المؤسسات التجارية والتعدين مكاسب القطاعات الفرعية بارتفاع 2.5%، وتصدر مؤشر القطاع المصرفي الخسائر وانخفض 0.78%.
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