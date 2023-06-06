المؤسسات التجارية تعزز المكاسب التاريخية لمؤشر "نيكاي" الياباني

واصل المؤشر نيكاي الياباني صعوده اليوم الثلاثاء، بدعم من أسهم المؤسسات التجارية، وعكس اتجاهه بعدما سجل خسائر في وقت سابق من الجلسة ليغلق مرتفعا بنحو 1% عند 32506.78 نقطة، وأغلق المؤشر عند أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 1990.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.74% إلى 2236.28 نقطة، وارتفع سهم فاست ريتيلينج 1.73% ليساهم بالنسبة الأعلى في ارتفاع المؤشر نيكي، وقفز سهم شركة ميتسوي التجارية 3.86%.

مادة اعلانية

وانخفض سهم مجموعة "ميزوهو المالية" 0.49% وتصدر خسائر القطاع المصرفي. ونزل سهم "أدفانتست" 2.18%، وفقا لـ"رويترز".



وقادت أسهم المؤسسات التجارية والتعدين مكاسب القطاعات الفرعية بارتفاع 2.5%، وتصدر مؤشر القطاع المصرفي الخسائر وانخفض 0.78%.