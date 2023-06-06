اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الأسهم اليابانية نيكاي بورصة طوكيو
الأسهم اليابانية نيكاي بورصة طوكيو- أرشيفية
بورصة طوكيو

المؤسسات التجارية تعزز المكاسب التاريخية لمؤشر "نيكاي" الياباني

مؤشر القطاع المصرفي يهبط 0.78%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

واصل المؤشر نيكاي الياباني صعوده اليوم الثلاثاء، بدعم من أسهم المؤسسات التجارية، وعكس اتجاهه بعدما سجل خسائر في وقت سابق من الجلسة ليغلق مرتفعا بنحو 1% عند 32506.78 نقطة، وأغلق المؤشر عند أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 1990.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.74% إلى 2236.28 نقطة، وارتفع سهم فاست ريتيلينج 1.73% ليساهم بالنسبة الأعلى في ارتفاع المؤشر نيكي، وقفز سهم شركة ميتسوي التجارية 3.86%.

مادة اعلانية

وانخفض سهم مجموعة "ميزوهو المالية" 0.49% وتصدر خسائر القطاع المصرفي. ونزل سهم "أدفانتست" 2.18%، وفقا لـ"رويترز".

اليابان تخصص 107 مليارات دولار لتطوير طاقة الهيدروجين طاقة الطاقة المتجددة اليابان تخصص 107 مليارات دولار لتطوير طاقة الهيدروجين


وقادت أسهم المؤسسات التجارية والتعدين مكاسب القطاعات الفرعية بارتفاع 2.5%، وتصدر مؤشر القطاع المصرفي الخسائر وانخفض 0.78%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الكويت تختار مجلس الأمة.. فهل يتجاوز اختبار الاستمرارية؟ الكويت تختار مجلس الأمة.. فهل يتجاوز اختبار الاستمرارية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط