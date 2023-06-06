"مورغان ستانلي" يتوقع انخفاض الأسهم الأوروبية 10% خلال الربع المقبل

يتوقع بنك "مورغان ستانلي" انخفاض الأسهم الأوروبية بنسبة 10% خلال الربع المقبل، وسط احتمالية تباطؤ الزخم الاقتصادي وتدهور السيولة في سوق الدخل الثابت.

قال المحللون الاستراتيجيون في البنك في مذكرة للعملاء في 4 يونيو/حزيران: "نتوقع تصحيحًا بنسبة 10% خلال أشهر الصيف مع تباطؤ النمو وتدهور السيولة".

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ارتفع مؤشر MSCI الأوروبي بنسبة 11% هذا العام مما يعني أن التصحيح قد يعيد السوق إلى مستويات نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وأضاف البنك الاستثماري أن الأسهم الدفاعية هي الأنسب للتعامل مع هذا التراجع المتوقع مقارنة بالأسهم الدورية.

وأبقى البنك الأميركي توصيته لأسهم كل من السلع الكمالية والتكنولوجيا الطبية وأشباه الموصلات والبرمجيات عند "زيادة الوزن" في المحفظة، مع خفض التصنيف لأسهم الخدمات المالية إلى "محايدة" بسبب الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي.

ومع ذلك، يتوقع البنك في "وول ستريت" أيضًا أن يرتد السوق سريعًا من تلك الانخفاضات المتوقعة.

وكشف "مورغان ستانلي" مستهدفه الجديد لمدة 12 شهرًا لمؤشر MSCI الأوروبي عند 8% أعلى من المستويات الحالية، مما قد يؤدي إلى عوائد تزيد عن 10% بعد احتساب توزيعات الأرباح.

بالإضافة إلى ذلك، يتوقع "مورغان ستانلي" انخفاض ربحية السهم بنسبة 6% لعام 2023، ارتفاعًا من السعر السابق.

وحذر محللو البنك الاستثماري من أنه على الرغم من مرونة الأسهم حتى الآن هذا العام وسط تباطؤ النمو وتشديد السياسة النقدية، فإن البيئة قد تكون أقل داعمة على المدى القريب.

"أولاً، حتى مع بقاء معنويات المستثمرين منخفضة، فإن وضع محافظهم لا تزال "طبيعية"، مما يضيف مخاطر سلبية، وفقًا للاستراتيجيين".

كما أشاروا إلى مخاوف في البيانات الاقتصادية. وقد عزز الانخفاض المستمر في أسعار السلع من توقعات الاقتصاديين للبنك بأن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربعين المقبلين.

علاوة على ذلك، يتوقع البنك أن تعاني الأسهم من قوة الدولار الأميركي، والتشديد النقدي المستمر، وتقلص السيولة.

ومع ذلك، قال البنك إن مخاطر انخفاض الأسهم يجب أن تكون محدودة.

وسلط الضوء على أن نسبة السعر إلى الأرباح الحالية للأشهر الـ 12 المقبلة تقف عند مستوى منخفض نسبيًا 12.5، وهو ما من شأنه أن يحد من التصحيح خلال فترة الصيف إلى حوالي 10%، ويؤدي إلى انخفاض بنسبة 10%، ونمو ربحية السهم بنسبة 6% لعام 2024.