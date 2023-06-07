الأسهم الأوروبية تتراجع.. والإسبانية تحقق أداء قويا بدعم من سهم "إنديتكس"

ارتفعت الأسهم الإسبانية، اليوم الأربعاء، بعد أن أعلنت شركة "إنديتكس" المالكة لـ"زارا" نتائج فصلية قوية، فيما تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية الأخرى إثر تكبد أسهم شركات السلع الفاخرة وشركات التعدين خسائر بعد بيانات تجارية ضعيفة

صادرة من الصين.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بينما ارتفع المؤشر الإسباني 0.6% بحلول الساعة 0712 بتوقيت غرينتش.

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وارتفع سهم "إنديتكس" بما يقارب 4% بعد أن قالت إن مبيعات مجموعتها لربيع وصيف خلال هذا العام قفزت 16% على مدى الشهر الماضي.

وقفز مؤشر أسهم شركات التجزئة الأوروبية 2.2% مما قاد المكاسب في القطاعات الفرعية بينما تراجع قطاع التعدين 0.7%.

وانكمشت الصادرات الصينية بوتيرة أسرع من المتوقع في مايو/أيار بينما واصلت الواردات تراجعها مع توقعات قاتمة للطلب العالمي خاصة من قبل الأسواق المتقدمة.

وتراجع سهم "LVMH" بنسبة 0.5% وهي شركة السلع الفاخرة الأكثر انكشافا على الصين والأكبر من حيث القيمة السوقية في أوروبا.

كما استمرت المخاوف من احتمالية المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى ومنها المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل في ظل تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد عالمي.