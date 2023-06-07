مؤشر نيكاي الياباني يسجل أكبر انخفاض في 12 أسبوعا بعد سلسلة ارتفاعات
بعد سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام
سجل المؤشر نيكي الياباني أكبر انخفاض في 12 أسبوعا اليوم الأربعاء، إذ آثر المستثمرون الحذر بعد سلسة ارتفاعات.
وهبط المؤشر نيكاي 1.82% ليغلق عند 31913.74 نقطة وسجل أكبر انخفاض يومي منذ 14 مارس/آذار ليوقف بذلك سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام.
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وارتفع المؤشر 0.6 % في التعاملات المبكرة ليقتفي أثر الارتفاع في "وول ستريت" خلال الليل، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ يوليو/تموز 1990 في الجلسة السابقة.
ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.34% إلى 2206.30 نقطة.
وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق الانخفاضات على المؤشر نيكاي وهبط سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست 4.18 و3.79 % على الترتيب.
وهبط سهم صناعات دايكن لحلول تكييف الهواء 4.40 % وسهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 2.13 %.
أما سهم شارب كورب فخالف الاتجاه السائد وقفز 3.20 %، كما زاد سهم سوزوكي موتور 1.76 %.
ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكاي، ارتفع 26 سهما وتراجع 197، فيما ظل سهمان دون تغيير.
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