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مؤشر نيكاي الياباني يسجل أكبر انخفاض في 12 أسبوعا بعد سلسلة ارتفاعات

بعد سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام

طوكيو - رويترز
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سجل المؤشر نيكي الياباني أكبر انخفاض في 12 أسبوعا اليوم الأربعاء، إذ آثر المستثمرون الحذر بعد سلسة ارتفاعات.

وهبط المؤشر نيكاي 1.82% ليغلق عند 31913.74 نقطة وسجل أكبر انخفاض يومي منذ 14 مارس/آذار ليوقف بذلك سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام.

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وارتفع المؤشر 0.6 % في التعاملات المبكرة ليقتفي أثر الارتفاع في "وول ستريت" خلال الليل، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ يوليو/تموز 1990 في الجلسة السابقة.

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ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.34% إلى 2206.30 نقطة.

وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق الانخفاضات على المؤشر نيكاي وهبط سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست 4.18 و3.79 % على الترتيب.

وهبط سهم صناعات دايكن لحلول تكييف الهواء 4.40 % وسهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 2.13 %.

أما سهم شارب كورب فخالف الاتجاه السائد وقفز 3.20 %، كما زاد سهم سوزوكي موتور 1.76 %.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكاي، ارتفع 26 سهما وتراجع 197، فيما ظل سهمان دون تغيير.

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