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الفائدة

أسعار السندات العالمية تتراجع بعد زيادتين مفاجئتين لأسعار الفائدة

عائد سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل عند أعلى مستوياتها منذ مارس

دبي - العربية.نت
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تراجعت أسعار السندات العالمية بعد زيادتين مفاجئتين في أسعار الفائدة هذا الأسبوع، لتعيد إلى الواجهة حقيقة أن البنوك المركزية لم تنته بعد من رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

وارتفعت العوائد على سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ مارس، في حين قفزت نظيراتها الأسترالية إلى مستويات لم تشهدها في عقد من الزمان.

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وتوجه المستثمرون للتخلي عن أدوات الدين الحكومية بعد أن انضم بنك كندا إلى البنك الاحتياطي الأسترالي في رفع جديد للفائدة هذا الأسبوع.

وتزايدت الاحتمالات الآن بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة مرة أخرى في يوليو المقبل.

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