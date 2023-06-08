الفائدة
أسعار السندات العالمية تتراجع بعد زيادتين مفاجئتين لأسعار الفائدة
عائد سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل عند أعلى مستوياتها منذ مارس
وضع القراءة
100% حجم الخط
تراجعت أسعار السندات العالمية بعد زيادتين مفاجئتين في أسعار الفائدة هذا الأسبوع، لتعيد إلى الواجهة حقيقة أن البنوك المركزية لم تنته بعد من رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.
وارتفعت العوائد على سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ مارس، في حين قفزت نظيراتها الأسترالية إلى مستويات لم تشهدها في عقد من الزمان.
مادة اعلانية
وتوجه المستثمرون للتخلي عن أدوات الدين الحكومية بعد أن انضم بنك كندا إلى البنك الاحتياطي الأسترالي في رفع جديد للفائدة هذا الأسبوع.
وتزايدت الاحتمالات الآن بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة مرة أخرى في يوليو المقبل.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
بدء اكتتاب المستثمرين بشركة "عبدالعزيز التويجري للتجارة" الأحد 11 يونيويستمر حتى 15 يونيو شركات
-
معظم أسواق الخليج تتبع بوصلة النفط وتغلق على ارتفاع.. والأسهم السعودية تصعد 0.2%"تاسي" السعودي يرتفع 3.5% مسجلاً أول مكاسب أسبوعية له في 4 أسابيع أسواق المال
-
تطبيق "واتساب" يطلق ميزة جديدةتلقي تحديثات وأخبار الشركات والمؤسسات عبر التطبيق مباشرة قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية