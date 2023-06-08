الذهب يلمع مع هبوط الدولار والمتعاملون يترقبون مؤشرات عن الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مع تراجع الدولار بشكل طفيف، لكن ترقب المستثمرين لاستراتيجية مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المتعلقة بسعر الفائدة والمؤشرات الاقتصادية الأخرى التي قد تؤثر على المعدن بالحد من ارتفاع أسعاره بشكل كبير.

وبحلول الساعة 11:26 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1945.69 دولار الأونصة، بعدما تراجع 1% في الجلسة السابقة.

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ويعتقد اقتصاديون أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيوقف دورة رفع أسعار الفائدة مؤقتا، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عام، بحسب استطلاع أجرته "رويترز".

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1959.90 دولار، كما تراجع مؤشر الدولار 0.2% ليمنح بعض الدعم للذهب، لكنه لا يزال قريباً من أعلى مستوياته في قرابة ثلاثة أشهر.

وقال محللون آخرون إن من المرجح أن يكون تداول الذهب محدود النطاق قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم 13 يونيو/حزيران واجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 13 و14 هذا الشهر.

وتضعف أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 23.70 دولار للأونصة، فيما تراجع البلاتين 0.4% إلى 1014.04 دولار، كما هبط البلاديوم 0.6% إلى 1380.97 دولار.