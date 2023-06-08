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الليرة التركية
الليرة التركية
الليرة التركية

الليرة التركية تلامس قاعا جديدا قرب 23.4 للدولار خلال الليل

يجري تداولها عند 23.33 مقابل الدولار

إسطنبول – رويترز
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تراجعت الليرة التركية 0.8 % لمستوى منخفض جديد، اليوم الخميس، مواصلة الخسائر الحادة التي مُنيت بها في الجلسة السابقة فيما وصفه خبراء اقتصاديون بأنه مؤشر على أن أنقرة تخفف من سيطرة الدولة على سوق الصرف.

لكن العملة التركية عوضت بعض خسائرها بحلول الساعة 04:41 بتوقيت غرينتش اليوم الخميس ليجري تداولها عند 23.33 مقابل الدولار، بعد أن بلغت 23.39 خلال الليل. وفي الجلسة السابقة، شهدت الليرة أكبر انخفاض لها منذ انهيار تاريخي في 2021.

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