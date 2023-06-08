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بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

مؤشر "نيكاي" الياباني يتراجع لليوم الثاني

ارتفاع أسهم التكنولوجيا يفقد الزخم

طوكيو – رويترز
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شهد المؤشر نيكاي الياباني هبوطا حادا لليوم الثاني على التوالي، اليوم الخميس، إذ جنى المستثمرون الأرباح من ارتفاع شهدته مؤخرا أسهم شركات التكنولوجيا.

وتسارعت وتيرة خسائر "نيكاي" في النصف الثاني من الجلسة ليتراجع 0.85% عند الإغلاق مسجلا 31641.27 نقطة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.67% إلى 2191.50 نقطة.

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ونزل سهم سوني جروب 1.65% وتراجع كذلك سهم شركة هويا لمواد أشباه الموصلات 3.89% وسهم سوفت بنك غروب 1.47%.

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لكن سهم إيساي للأدوية ارتفع 7.37% وقاد المكاسب على "نيكاي" بعد أن منحت الجهات التنظيمية الأميركية تقييما إيجابيا لتجارب المرحلة المتقدمة لعلاج ألزهايمر الذي تنتجه الشركة.

وشهد "نيكاي" أمس الأربعاء أكبر انخفاض في ثلاثة أشهر مقلصا مكاسب قوية بلغت 15% على مدى الأشهر الثلاثة المنصرمة فاقت أداء البورصات العالمية الأخرى.

ومن بين الأسهم المدرجة على "نيكاي" هبط 147 وصعد 78.

وخسر قطاع تصنيع الآلات الدقيقة 2.59% ليصبح الأسوأ أداء بين القطاعات الفرعية التي يبلغ عددها 33.

أما شركات الشحن فكانت أكبر الرابحين وصعدت 2.28%.

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