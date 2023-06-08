معظم أسواق الخليج تتبع بوصلة النفط وتغلق على ارتفاع.. والأسهم السعودية تصعد 0.2%

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع اليوم الخميس، مع زيادة أسعار النفط لكن المكاسب كانت محدودة بعد أن أدى رفع بنك كندا لأسعار الفائدة بشكل مفاجئ إلى إثارة المخاوف مجددا من احتمال استمرار أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول.

ويعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) اجتماعه المقبل لتحديد أسعار الفائدة يومي 13 و14 يونيو/حزيران. ويخشى المستثمرون من احتمال أن يتمسك بموقفه الخاص بتشديد السياسة النقدية.

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وارتفع النفط بسبب شح المعروض نتيجة تعهد السعودية بخفض الإنتاج وتهدئة المخاوف بشأن ضعف الطلب وتباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب احتمال أن يتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة.

وصعد مؤشر سوق الأسهم السعودية 0.2% مع ارتفاع سهم مصرف الراجحي 0.4% وزيادة سهم البنك السعودي الفرنسي 2%.

وارتفع المؤشر السعودي "تاسي" 3.5% ليسجل أول مكاسب أسبوعية له في أربعة أسابيع.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس، إن اقتصاد السعودية نما 3.8% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023، بما يتماشى بشكل عام مع التقديرات الصادرة الشهر الماضي.

واستقر مؤشر دبي عند الإغلاق بعد ارتفاعه لتسع جلسات متتالية.

وانخفض مؤشر أبو ظبي 0.3%.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 1% بفضل مكاسب سجلتها معظم الأسهم على المؤشر، ومن بينها سهم البنك التجاري الدولي الذي صعد بنسبة 1%.