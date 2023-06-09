أسهم اليابان ترتفع للأسبوع التاسع على التوالي

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني بشدة اليوم الجمعة ليسجل صعودا للأسبوع التاسع على التوالي مع شعور المستثمرين بالارتياح من تثبيت سعر التسوية النهائي.

وزاد المؤشر نيكاي 1.97% ليغلق عند 32265.17 نقطة محققا أكبر مكاسب يومية منذ الاثنين الماضي. وارتفع المؤشر 2.35% خلال الأسبوع، ليمحو خسارة اقتربت من 4% في اليومين الماضيين بعد ارتفاعه يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى له في 33 عاما.

مادة اعلانية

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.50% إلى 2224.32 نقطة وارتفع 1.9% خلال الأسبوع.

وتم تحديد سعر التسوية النهائي، الذي يتم متابعته عن كثب، عند 32018.38 نقطة. ويتم احتسابه على أساس أسعار فتح 225 سهما مدرجة على "نيكاي" في ثاني جمعة من الشهر.

وقفز سهم فاست ريتيلينج، التي تمتلك العلامة التجارية يونيكلو، 4.6 % ليعطي المؤشر نيكاي أكبر دفعة. وارتفع سهم شركة دايكن إندستريز لتصنيع أجهزة تكييف الهواء 3.83%. وربح سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 2.88%.

وزاد سهم شركة ماروبيني التجارية 4.62% ليصبح أكبر الرابحين على المؤشر نيكاي. كما ارتفع سهم سوجيتز 4.57%.

وأدى ذلك إلى زيادة أسهم قطاع الشركات التجارية 3.19% لتسجل أفضل أداء بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو للأوراق المالية. وارتفعت أسهم قطاع الأدوية 2.2%.

وانخفض سهم شركة ميتسوي لإنتاج الآلات الصناعية 1.81% ليصبح أكبر الخاسرين على المؤشر نيكاي.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكاي، ارتفع 195 سهما وانخفض 29 سهما واستقر سهم واحد.