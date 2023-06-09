الأسهم الأوروبية تستقر وسط ترقب لقرارات البنوك المركزية الكبرى

استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة في نهاية أسبوع تداولات ضعيفة شهد إحجاما من المستثمرين قبل صدور أحدث قرارات البنوك المركزية الكبرى.

وقاد سهم شركة كرودا خسائر المؤشر الرئيسي بعد توقعات فاترة بشأن الأرباح.

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واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 460.57 نقطة بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش ويتجه لإنهاء الأسبوع دون تحقيق مكاسب تذكر.

وسينصب تركيز المستثمرين خلال الأيام المقبلة على اجتماعي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية، نقلاً عن "رويترز".

وانخفض سهم شركة كرودا العالمية 11% ليقود خسائر الأسهم المدرجة على المؤشر ستوكس 600 بعد أن توقعت شركة الكيماويات البريطانية بأن تقل أرباحها السنوية قبل الضرائب عن التوقعات.

وتراجع مؤشر المواد الكيماوية الأوروبي الأوسع نطاقا 1.3% ليقود خسائر القطاعات.