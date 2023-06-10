مؤشر "ناسداك" يسجل سبعة أسابيع من المكاسب مع ترقب بيانات التضخم
أسهم "تسلا" في طريقها لتحقيق أطول سلسلة من المكاسب منذ يناير 2021
أغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مرتفعاً في جلسة الجمعة ولكن دون أعلى مستوى له في الجلسة حيث لم يفلح ارتفاع أسهم شركة "تسلا" في تحفيز السوق قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية وإعلان بيانات التضخم الأسبوع المقبل.
وارتفعت أسهم شركة "تسلا" في طريقها لتحقيق أطول سلسلة من المكاسب منذ يناير/كانون الثاني 2021.
وزاد المؤشر "داو جونز الصناعي" 43.63 نقطة أو 0.13% إلى 33877.24 نقطة، فيما سجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 0.34%.
كما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 5.02 نقطة أو 0.12% إلى 4298.95 نقطة، وبلغت المكاسب الأسبوعية 0.39% في ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي.
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 20.62 نقطة أو 0.16% إلى 13259.14 نقطة، فيما صعد للأسبوع السابع على التوالي بعد زيادة 0.14%.
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