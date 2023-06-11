إعلان نية طرح أسهم شركة "الخدمات الطبية المتخصصة" في سوق "نمو"

أعلنت شركة "السعودي الفرنسي كابيتال" بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة "الخدمات الطبية المتخصصة" عن نية الشركة في طرح 1.05 مليون سهم عادي تمثل 30% من أسهمها.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه من المقرر إدراج أسهم شركة "الخدمات الطبية المتخصصة" في السوق الموازية "نمو".

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وكانت الشركة حصلت على موافقة السوق في 15 يناير 2023م على إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية، وموافقة هيئة السوق المالية 27 مارس 2023م على تسجيل وطرح أسهم الشركة للاكتتاب في السوق الموازية، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

وأشارت إلى أن فترة الطرح ستبدأ من يوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023م وتنتهي بنهاية يوم الأحد الموافق 16 يوليو 2023.