انخفاض معظم أسواق الخليج الكبرى بفعل تراجع أسعار النفط

أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على انخفاض اليوم الأحد، متأثرة بتراجع أسعار النفط وبيانات اقتصادية صينية جاءت أضعف من المتوقع.

وهبطت أسعار النفط، وهي محفز أساسي لأسواق المال في الخليج، بأكثر من دولار للبرميل يوم الجمعة لتسجل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي بسبب بيانات صينية مخيبة للآمال زادت من الشكوك بشأن نمو الطلب بعد قرار من السعودية لخفض الإنتاج.

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ونزل المؤشر القطري 0.5% مواصلا خسائره للجلسة الثانية.

وسجل المؤشر هبوطا لكل القطاعات ونزل سهم بنك قطر الوطني 0.6% وبنك قطر الإسلامي الدولي 0.7%.

وشهد مؤشر سوق الأسهم السعودية هبوطا هامشيا منهيا بذلك سلسلة مكاسب دامت ست جلسات. وفاقت خسائر قطاعي الطاقة والمرافق المكاسب التي حققتها أغلب القطاعات.

وصعد سهم بنك الجزيرة 3.6% وسهم المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي 3.4%.

لكن عملاق النفط "أرامكو" هبطت 0.3% والبنك الأهلي السعودي أكبر بنوك المملكة نزل أيضا 0.9%.

وخارج منطقة الخليج، صعد المؤشر المصري القيادي 1.3% مواصلا مكاسب حققها منذ الجلسة السابقة.

وجاء صعود المؤشر بفعل قفزة حققها سهم "فوري" بلغت 6.2% ومصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" بـ 7%.

ووصل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 32.7% في مايو/أيار من 30.6% في أبريل/نيسان، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين وقريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق.