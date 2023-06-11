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سوق السعودية

عمومية "مهارة" تقر زيادة رأس المال لـ475 مليون ريال عبر أسهم منحة

عبر رسملة الأرباح المبقاة بمبلغ 100 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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أقرت الجمعية العمومية غير العادية لشركة مهارة للموارد البشرية توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 26.67% عن طريق منح أسهم مجانية.

يبلغ إجمالي قيمة الزيادة في رأس المال 100 مليون ريال، ليصبح رأس المال بعد الزيادة 475 مليون ريال.

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وقالت "مهارة" في بيان نشر على موقع مجموعة تداول السعودية إنه سيتم منح سهم واحد لكل خمسة أسهم.

36.5 مليون ريال أرباح "مهارة" في الربع الأول بارتفاع 47% شركات سوق السعودية 36.5 مليون ريال أرباح "مهارة" في الربع الأول بارتفاع 47%

وتستهدف الشركة دعم مركزها المالي عبر زيادة رأس المال، فيما ستكون الزيادة عبر رسملة الأرباح المبقاة بمبلغ مقداره 100 مليون ريال.

وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية

وسيتم تخصيص 2.5 مليون سهم من أسهم زيادة رأس المال وما يمثل نسبة 5.3% من اجمالي رأس المال الجديد لغرض تأسيس برنامج أسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل).

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