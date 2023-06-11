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"يقين كابيتال" تمد فترة طرح "الصندوق السعودي لنمو الملكية" 15 يوما

300 مليون ريال رأس المال المستهدف

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "يقين كابيتال" عن تمديد فترة الطرح للصندوق السعودي لنمو الملكية المغلق المتداول في "نمو" لمدة 15 يوما حسب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إن فترة الطرح ستنتهي في يوم الخميس بتاريخ الموافق 6 يوليو 2023.

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وطرحت "يقين كابيتال" يوم 1 مايو 2023 الصندوق السعودي لنمو الملكية المغلق، في السوق الموازية –" نمو" ولمدة 29 يوم عمل تنتهي يوم الخميس 8 يونيو 2023.

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ويبلغ رأس مال الصندوق المستهدف 300 مليون ريال، فيما يبلغ الحد الأدنى لبدء الصندوق 100 مليون ريال، وطرح مدير الصندوق 30 مليون وحدة بسعر 10 ريالات للوحدة.

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