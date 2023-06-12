أسهم أوروبا تفتح على ارتفاع والتركيز ينصب على اجتماعات البنوك المركزية

فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الاثنين في مستهل أسبوع حافل باجتماعات مهمة للبنوك المركزية حول السياسات النقدية، وارتفعت أسهم شركة نوفارتس السويسرية للأدوية بعدما وافقت على شراء شينوك التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش.

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ويعقد كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان اجتماعات مهمة هذا الأسبوع، وفق رويترز.

ومن المتوقع أن يبقي المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء في ختام اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية الذي يستمر يومين، بينما من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية أخرى يوم الخميس لترويض التضخم الجامح.

وارتفع سهم نوفارتس 1.1% بعدما قالت الشركة إنها وافقت على الاستحواذ على شركة شينوك للتكنولوجيا الحيوية في سياتل في صفقة تصل قيمتها إلى 3.5 مليار دولار.

وصعد مؤشر قطاع الرعاية الصحية الأوروبي 0.6%.

وقفز سهم شركة أديداس الألمانية لصناعة الملابس الرياضية 3.1%.