دولة عربية أكثر من ربع سكانها يستثمرون في العملات المشفرة!

انتشرت صناعة التشفير بصورة كبيرة رغم خريفها الطويل منذ أواخر عام 2021، خاصةً في المنطقة العربية، حتى أصبح أكثر من ربع سكان الإمارات يتعاملون في العملات المشفرة، وفقاً لدراسة جديدة.

وأفاد التقرير الذي أعده موقع "Triple A"، أن اعتماد العملات المشفرة عالمياً آخذ في الازدياد، إذ يمتلك نحو 4.2% من سكان العالم عملات رقمية، ويزيد عددهم عن 420 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

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واحتلت الإمارات صدارة الترتيب العالمي من حيث نسبة المتعاملين في العملات المشفرة إلى عدد السكان وبواقع 27.67%، تلتها فيتنام بنسبة 20.54%، ثم سنغافورة بنسبة 13.93%، وإيران 13.46%، والولايات المتحدة 13.22%.

ولكن من حيث العدد المطلق، فإن الولايات المتحدة تتصدر الترتيب، مع أكثر من 46 مليون متعامل، ثم الهند بواقع 27 مليون مستثمر، وباكستان 26 مليون، ونيجيريا 22 مليون، وفيتنام 20 مليون.

كما كشفت الإحصائية، أن نسبة الذكور تبلغ أكثر من ثلثي المستخدمين، في حين أن الغالبية العظمى من المتعاملين في العملات المشفرة تحت سن الـ 34 عام، وأكثر من 71% من المتداولين في العملات المشفرة حاصل على مؤهل جامعي، فيما يزيد متوسط الدخل السنوي لهم عن 25 ألف دولار.