بورصة مصر تعلن حل العطل الفني وتحدد مصير تداولات جلسة اليوم

أعلنت إدارة البورصة المصرية انتهاءها من حل العطل الفني الذي تعرض له نظام التداول خلال جلسة اليوم.

وقالت البورصة في بيان اليوم الاثنين، إنه سوف يتم استئناف التداول غدا في المواعيد المعتادة مع تأكيد إدارة البورصة على أنه سوف يتم الاعتداد بكافة العمليات المنفذة خلال جلسة اليوم حتى توقف نظام التداول.

مادة اعلانية

وفي وقت سابق، أعلنت بورصة مصر عن توقف نظام التداول مؤقتا بسبب وجود عطل فني وجارٍ العمل على إصلاحه.

ونفت إدارة البورصة، وفق بيانها، ما يتم تداوله من شائعات عن وجود هجوم سيبراني على خوادم البورصة.

وأفادت البورصة حينها: "جارٍ التواصل حاليا مع فريق عمل مؤسسة ناسداك للعمل على حل المشكلة".