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سبائك ذهبية (iStock)
سبائك ذهبية (iStock)
الذهب

أسعار الذهب تتراجع مع ترقب بيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2%

دبي - العربية.نت
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع صعود الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتعلق بسعر الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1956.82 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0454 بتوقيت جرينتش. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1971.10 دولار.

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ارتفع مؤشر الدولار مما يجعل السبائك أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

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يترقب المستثمرون بيانات كل من مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة والتي تصدر يومي الثلاثاء والأربعاء على الترتيب لتأثيرها على توقعات أسعار الفائدة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 24.0993 دولار للأونصة، كما خسر البلاتين 0.6% إلى 1002.22 دولار.

تراجع البلاديوم 0.2% إلى 1320.17 دولار بعد أن سجل، في جلسة يوم الجمعة، أدنى مستوياته منذ مايو/أيار 2019.

والأسواق في أستراليا مغلقة اليوم بسبب عطلة عامة.

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